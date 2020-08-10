Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Послы ЕС экстренно собрались в Минске 

Павел Тиунов 20 минут назад
Послы ЕС экстренно собрались в Минске
Фото: ТАСС
Послы Евросоюза в Минске собрались на незапланированную встречу, чтобы обсудить сложившуюся в Белоруссии ситуацию, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. По его словам, дипломаты уже дали оценку положению дел в стране, сообщает РИА Новости.
О том, что послы проводят встречу, Чапутович заявил на пресс-конференции. Он подчеркнул, что сегодня 10 августа пытался созвониться с польским послом в Минске Артуром Михальским, но ему не удалось этого сделать из-за проблем со связью, которые в настоящее время наблюдаются в республике.

«В Минске сейчас проходит встреча послов государств ЕС», — заявил министр.

По его словам, дипломаты уже выразили «разочарование» сложившимся положением дел в стране.
Как сообщал «Рамблер», накануне в Минске и других крупных белорусских городах прошла серия акций протеста против заявленной победы Александра Лукашенко в президентских выборах. Были зафиксированы столкновения митингующих с силовиками, которые, по данным СМИ, применили оружие с резиновыми пулями и свето-шумовые гранаты. Отмечается, что в результате несколько человек были травмированы.
Видео дня. Алексей Панин ищет новую жену
Комментарии
В мире , Артур Михальский , Яцек Чапутович , Александр Лукашенко , ЕС , РИА Новости , Минск , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
Помпео предупредил Лаврова о «красной линии»
Помпео предупредил Лаврова о «красной линии»
Видео
Момент падения самолета под Калугой попал на видео
01:27
Момент падения самолета под Калугой попал на видео
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
00:12
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
01:24
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
00:21
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео
00:21
Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
00:36
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео бушующих пожаров в Якутии
00:49
Опубликовано видео бушующих пожаров в Якутии
Происшествия Пожары
Ради продуктов пенсионерка надела трусы вместо маски
00:37
Ради продуктов пенсионерка надела трусы вместо маски
Происшествия Общество
Стащивший из машины продукты медведь попал на видео
00:36
Стащивший из машины продукты медведь попал на видео
Общество В мире
«Сами бросались на автозак»
00:21
«Сами бросались на автозак»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение