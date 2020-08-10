Послы ЕС экстренно собрались в Минске 

Послы Евросоюза в Минске собрались на незапланированную встречу, чтобы обсудить сложившуюся в Белоруссии ситуацию, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. По его словам, дипломаты уже дали оценку положению дел в стране, сообщает РИА Новости.
О том, что послы проводят встречу, Чапутович заявил на пресс-конференции. Он подчеркнул, что сегодня 10 августа пытался созвониться с польским послом в Минске Артуром Михальским, но ему не удалось этого сделать из-за проблем со связью, которые в настоящее время наблюдаются в республике.
«В Минске сейчас проходит встреча послов государств ЕС», — заявил министр.
По его словам, дипломаты уже выразили «разочарование» сложившимся положением дел в стране.
Как сообщал «Рамблер», накануне в Минске и других крупных белорусских городах прошла серия акций протеста против заявленной победы Александра Лукашенко в президентских выборах. Были зафиксированы столкновения митингующих с силовиками, которые, по данным СМИ, применили оружие с резиновыми пулями и свето-шумовые гранаты. Отмечается, что в результате несколько человек были травмированы.