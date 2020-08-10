Послы ЕС экстренно собрались в Минске 

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О том, что послы проводят встречу, Чапутович заявил на пресс-конференции. Он подчеркнул, что сегодня 10 августа пытался созвониться с польским послом в Минске Артуром Михальским , но ему не удалось этого сделать из-за проблем со связью, которые в настоящее время наблюдаются в республике.

«В Минске сейчас проходит встреча послов государств ЕС», — заявил министр.

По его словам, дипломаты уже выразили «разочарование» сложившимся положением дел в стране.