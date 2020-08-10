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«Сами бросались на автозак»: как в Белоруссии усмиряли протесты 

Газета.Ru 2 часа назад
Жестокие задержания, разрывы конечностей, наезды спецтехники на людей — всем этим обернулась массовые акции протеста в Белоруссии, которые начались на фоне выборов главы государства. По данным МВД страны, в результате демонстраций пострадали 50 гражданских лиц и 39 силовиков. Правозащитный центр «Весна» сообщает об одном погибшем в результате наезда спецтехники, однако в МВД опровергают эту информацию. Подробнее о протестных акциях — в материале «Газеты.Ru».
Более 50 граждан и 39 сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе несанкционированных акций протеста в Белоруссии, начавшихся на фоне выборов главы государства, заявили в МВД страны.
В ведомстве также опровергли информацию об одном погибшем, которую распространил правозащитный центр «Весна». В своем Telegram-канале организация сообщила, что мужчина скончался после того, как на него наехала спецтехника — еще три человека серьезно пострадали.
«Да, есть сведения об одном погибшем. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Три человека серьезно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы», — рассказал представитель правозащитного центра Валентин Стефанович ТАСС.
Инцидент с наездом спецтехники на протестующих в Минске действительно был — соответствующее видео уже распространилось по сети. На ролике видно, как автозак въезжает в толпу активистов — в этот момент под колеса транспорта попадает мужчина, люди вокруг начинают кричать. «Он убил человека», — возмущается автор видео.

После ЧП сбитый митингующий остался лежать на дороге, его подняли несколько человек — в это время их забрасывали светошумовыми гранатами. По данным белорусского издания Tut.by, авария произошла на улице Немига в Минске.

Делом наезда автозака на демонстрантов уже занимается подполковник юстиции, заместитель начальника управления ГКСЭ по Минску Сергей Викторович Брель, пишет издание Nexta. По факту происшествия возбуждено дело по статьям 293 и 364 УК РБ о массовых беспорядках, нападении на сотрудников милиции, а также порче имущества.
По предварительным данным, ОМОНовцы уже рассказали свою версию ЧП: «протестующие, вооруженные подручными средствами лица сами с разбегу бросались на автозак, били, протыкали и пытались попасть внутрь», передают СМИ.
Пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова также сообщила, что демонстранты вынудили правоохранительные органы использовать спецсредства. «Правоохранители были вынуждены применить специальные средства против участников беспорядков. Применялись спецтехника и шумовые гранаты», — пояснила представитель ведомства ТАСС.
Очевидцы и участники протестов рассказали, что некоторые активисты были ранены из-за попадания светошумовых гранат, которые силовики применяли для подавления акции.
По предварительным данным, на пересечении улиц Червякова и Машерова сотрудники ОМОН попали светошумовой гранатой в мужчину — в результате ему «разорвало грудную клетку», сообщает очевидец изданию Nexta.

Еще одному активисту от взрыва «разорвало стопу», утверждает очевидец происшествия изданию Readovka. На фото, опубликованном в Telegram-канале СМИ, видно, как мужчине с поврежденной стопой накладывают жгут.

Бойцы также использовали водометы и слезоточивый газ, сообщал корреспондент РИА «Новости». Он отмечал, что в Минске отовсюду радовались хлопки и вспышки. По предварительным данным, слезоточивый газ применялся и в Гродно, писал «Sputnik Беларусь».
Всего в ходе протестов по стране были задержаны 3 тыс. активистов, сообщает МВД Белоруссии. Отделения полиции заполнились людьми в 33 городах — в частности в Витебске, Могилеве, Бресте и Гродно. «В Гродно силовики задерживают всех без разбора», — писал Tut.by.
Очевидцы задержаний отмечают жестокость, с которой силовики хватали демонстрантов. Корреспондент kp.ru Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором зафиксировано задержание его «друга и брата, журналиста» Семена Пегова — на снимке мужчину тащат за руки по земле. Как отмечает Коц, с ночи о его знакомом ничего неизвестно — его телефон также недоступен.
Пропали и трое журналистов из издания Daily Storm и Meduza, которых избили при задержании — с ними также не могут связаться с ночи. Трое стрингеров видеоагентства Ruptly находятся в изоляторе, но связи с ними также нет, пишет RT.

Чтобы противостоять силовикам и их попыткам разогнать активистов, протестующие стали сооружать баррикады из мусорных баков, писал «Sputnik Белоруссии». Издание отмечает, что некоторые демонстранты становились на колени и перед ОМОНом «и просили их не бить».

В нескольких городах Белоруссии — Жодино, Лида, Барановичи и Кобрин — силовики отказались противостоять демонстрантам, сообщал Telegram-канал «Военный обозреватель». В сеть попало видео, на котором сотрудники ОМОН в Кобрине опустили щиты. На кадрах видно, как бойцы спокойно стоят перед митингующими, не используя ничего против них. В этот момент один из гражданских даже положил руку силовику на плечо. В ответ на действия правоохранителей жители города закричал им: «Молодцы!».
Между тем к двум ночи силовикам удалось взять под контроль ситуацию в центре сопротивления — в Минске. Позже акции были подавлены и в других городах. «Милиция контролирует ситуацию на несанкционированных массовых мероприятиях», — заявили в МВД республики «БелТА».
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В мире , Видео , Ольга Чемоданова , Александр Коц , Семен Пегов , МВД , Газета.Ru , РИА Новости , ИА Sputnik , ИТАР-ТАСС , Комсомольская правда , Минск
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