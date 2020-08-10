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«Нужна была сакральная жертва»: Лукашенко рассказал, зачем выделил охрану штабу Тихановской 

Украина.ру 16 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ночью после президентских выборов он выделил охрану кандидату в президенты Светлане Тихановской. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на госагентство БелТА.

«Что меня насторожило ночью: с вечера вчера мы получили оперативную информацию от этого так называемого объединенного штаба. Кто-то же додумался их всех вместе собрать в одно здание. И журналистов еще оппозиционных. Всего где-то 55 человек. И из них есть еще человек, который, наверное, с головой дружит, — позвонил нам и попросил государство взять под охрану этот офис. Испугались. Нужна была сакральная жертва. Понимаете, окружили этот офис, и кто его знает, кто окружил… И нам пришлось 120 человек выделить, для того чтобы контролировать ситуацию вокруг этого офиса», — заявил Лукашенко.

По его словам, власти были вынуждены взять под охрану штаб Тихановской.

«Не дай бог отвернули бы голову одной из них или кому-то, мы бы отмывались годами», — добавил Лукашенко.

В голосовании, которое прошло в воскресенье, 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. По предварительным данным ЦИК, на выборах побеждает действующий президент Александр Лукашенко (80,23% голосов), на втором месте идет оппозиционный кандидат Светлана Тихановская (9,90%). Оппозиция заявляет, что по результатам их альтернативного подсчета голосов Тихановская набирает на выборах более 80%. Также после голосования по всей стране прошли массовые акции протеста.
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В мире , Видео , Александр Лукашенко , Интерфакс
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