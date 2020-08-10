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ВОЗ назвала пример борьбы с коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 16 41 минуту назад
ВОЗ назвала пример борьбы с коронавирусом
Фото: Reuters
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус посоветовал странам брать пример с Новой Зеландии в вопросе борьбы с коронавирусом. Его цитирует «Интерфакс».

«Некоторые страны в регионе реки Меконг, а также Новая Зеландия, Руанда и многие островные государства в Карибском море и Тихом океане смогли пресечь вирус на раннем этапе распространения», — отметил он.

Гебрейесус также назвал Новую Зеландию примером для всего мира, выделив старания местного правительства. Он напомнил, что там уже более 100 дней не наблюдают новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Глава ВОЗ призвал государства действовать и подавлять вирус, а граждан — соблюдать защитные меры.
В конце июля стало известно, что премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн получила международную похвалу за решительный и ранний ответ, который помог заблокировать распространение вируса.
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В мире , ВОЗ , Интерфакс , Новая Зеландия , Руанда
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