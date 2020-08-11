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Глава ВОЗ заявил о «зеленых ростках надежды» в борьбе с COVID-19 

Газета.Ru и ещё 29 7 минут назад
ВОЗ увидела проблески надежды в борьбе с COVID-19
Фото: газета.ру
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что в борьбе с коронавирусом есть проблески надежды, даже несмотря на большое количество зараженных в мире. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу организации.

"Я знаю, что многие из вас скорбят и что это трудный момент для мира. Но я хочу внести ясность: есть зеленые ростки надежды, и независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19", — сказал Гебрейесус.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Всего в мире число зараженных превышает 20 млн, за все время от коронавируса умерли более 700 тысяч человек.
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В мире , ВОЗ
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