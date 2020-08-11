ВОЗ увидела проблески надежды в борьбе с COVID-19

"Я знаю, что многие из вас скорбят и что это трудный момент для мира. Но я хочу внести ясность: есть зеленые ростки надежды, и независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19", — сказал Гебрейесус.