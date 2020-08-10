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Белорусская власть отказалась «складывать страну на щиты» 

Lenta.ru 21 минуту назад
Белорусская власть отказалась «складывать страну на щиты»
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власть не будет «складывать страну на щиты» и будет защищать ее. Его слова приводит БЕЛТА.
Так глава государства прокомментировал информацию, что в одном из городов сотрудники правоохранительных органов опустили щиты и отказались применять силу против протестующих. По словам Лукашенко это «абсолютное вранье».

«Ребята из милиции и военные, которые были задействованы, очень достойно себя вели, настоящие патриоты», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что сотрудники ОМОН опустили щиты в Пинске, а глава администрации вышел на переговоры с протестующими.
Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Демонстрантов подавляли с помощью слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек. По официальным данным, пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских лиц. Правозащитники сообщают об одном погибшем участнике протестов.
Согласно данным Центризбиркома, Лукашенко набрал 80,23 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская — 9,9 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.
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Комментарии
В мире , Политика , СНГ , Александр Лукашенко , МВД
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