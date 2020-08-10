В Белоруссии задержали тысячи человек 

Около трех тысяч человек были задержаны в ходе акций протеста в Белоруссии . Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказали в Министерстве внутренних дел ( МВД ) Белоруссии.

Вчера, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным итогам голосования, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей. После окончания голосования в городах Белоруссии начались акции протеста.

Сегодня в МВД сообщили, что акции прошли в 33 городах страны, в ходе них были задержаны около трех тысяч человек, в том числе примерно тысяча в Минске, никто не погиб, пострадали более 50 гражданских лиц и 39 сотрудников милиции, некоторые из пострадавших были госпитализированы. Также в МВД сообщили, что правоохранители не применяли боевое оружие в ходе акций протеста.

Ранее российский информированный источник заявил РИА Новости, что Россия рассчитывает на разумность и сдержанность властей Белоруссии и протестующих, на то, что они обойдутся без насильственных мер, победители выборов не будут слишком строги к проигравшим, а проигравшие примут результаты выборов.