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ЕС может ввести новые санкции против Белоруссии 

Газета.Ru и ещё 2 31 минуту назад
ЕС может ввести новые санкции против Белоруссии
Фото: Reuters
Евросоюз может рассмотреть введение новых санкций против Белоруссии после президентских выборов в стране, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович. Об этом пишет ТАСС.

"Санкции будут одной из опций к рассмотрению", — сказал Чапутович, выразив надежду, что до этого не дойдет.

Министр отметил, что "все зависит от развития ситуации и действий властей" Белоруссии.
До этого некоторые страны ЕС осудили президентские выборы, назвав их антидемократическими.
9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По предварительным итогам выборов, действующий президент Александр Лукашенко, руководящий страной 26 лет, набрал 80,23% голосов.
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В мире , Европа , Кавказ , Политика , СНГ , Яцек Чапутович , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , ИТАР-ТАСС , Польша
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