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Германия высказалась о выборах в Белоруссии 

Lenta.ru 1 час назад
Германия высказалась о выборах в Белоруссии
Фото: globallookpress.com
Президентские выборы в Белоруссии проходили не в соответствии с демократическими стандартами. Так о прошедшем голосовании высказался официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт на пресс-конференции в Берлине. Об этом сообщает издание Merkur.

«У нас серьезные сомнения в том, насколько в соответствии с демократическими принципами проходили эти выборы», — приводит портал его слова.

Зайберт подчеркнул, что эти сомнения будут обсуждаться на уровне Европейского союза. Отдельно он отметил неприемлемость жесткого подавления народных выступлений.
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В мире , Штеффен Зайберт , ЕС , Германия
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