Глава МИД Литвы назвал выборы в Белоруссии «нечестными» 

«Увы, этого мы не увидели. В будущем мы должны уделять еще больше внимания правам и свободам человека в Беларуси и еще интенсивнее сотрудничать с оппозицией», — отметил Линкявичюс, добавив, что гражданское общество, по его мнению, готово к переменам и не замечать этого, как он считает, нельзя.