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Глава МИД Литвы назвал выборы в Белоруссии «нечестными» 

ИА Regnum и ещё 1 35 минут назад
Глава МИД Литвы назвал выборы в Белоруссии «нечестными»
Фото: РИА Новости
Прошедшие в Белоруссии выборы президента республики сложно назвать честными, свободными и демократическими. Такое мнение 10 августа высказал журналистам министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

«Сложно назвать выборы честными, демократическими и свободными. Приходится выражать сожаление по этому поводу», — заявил глава литовского МИД.

Также он указал, что Евросоюз предупреждал о недопустимости применения насилия в отношении участников мирных протестных акций, представителей прессы и говорил о том, что Белоруссия должна искать способы общения с гражданским обществом.

«Увы, этого мы не увидели. В будущем мы должны уделять еще больше внимания правам и свободам человека в Беларуси и еще интенсивнее сотрудничать с оппозицией», — отметил Линкявичюс, добавив, что гражданское общество, по его мнению, готово к переменам и не замечать этого, как он считает, нельзя.

«Необходимо собрать больше информации. Свыше тысячи человек задержанных — впечатляющий показатель, и они должны быть отпущены незамедлительно. Если Белоруссия вернется к теме политических заключенных, без сомнения вновь будут обсуждаться санкции», — также сказал глава МИД Литвы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее свои поздравления президенту Белоруссии Александру Лукашенко с победой на нынешних выборах президента республики направил глава Чечни Рамзан Кадыров.
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Комментарии
В мире , Политика , Прибалтика , СНГ , Рамзан Кадыров , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , Литва
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