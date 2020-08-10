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Москва обратилась к Минску после выборов 

Артём Кульша 1 час назад
Москва обратилась к Минску после выборов
Фото: РИА Новости
Россия рассчитывает на разумность и сдержанность властей Белоруссии и протестующих. Об этом сообщает РИА Новости.
Вчера, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным итогам голосования, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей. После окончания голосования в городах Белоруссии начались акции протеста.
Сегодня в правозащитном центре «Весна» сообщили, что в день выборов были задержаны 213 человек, а в ходе столкновений между участниками акции в Минске и сотрудниками правоохранительных органов пострадали десятки человек и один человек погиб.
В Министерстве внутренних дел Белоруссии сообщили о трех тысячах задержанных участниках акций протеста и опровергли гибель протестующего в Минске.

«Мы рассчитываем на то, что те, кто проиграл, примут результаты выборов, а те, кто победил, не будет слишком строго относиться к проигравшим», — заявил сегодня РИА Новости российский информированный источник.

Он добавил, что Россия рассчитывает на то, что власти Белоруссии и протестующие проявят разумность и сдержанность и обойдутся без насильственных мер.
Комментарии 1
В мире , Александр Лукашенко , МВД , РИА Новости , Минск , Москва
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