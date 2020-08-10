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Лукашенко заявил, что протестующими управляли из Польши, Великобритании и Чехии 

ТАСС 41 минуту назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в понедельник, что протестующими в ходе состоявшихся вечером 9 августа акций управляли посредством телефонных звонков из Польши, Великобритании и Чехии. Об этом сообщило агентство БелТА.

"Мы отфиксировали — вам это известно как бывшему разведчику — звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять", — сказал белорусский лидер на встрече с председателем Исполнительного комитета СНГ, главой миссии наблюдателей от Содружества Сергеем Лебедевым.

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В мире , Видео , Европа , СНГ , Сергей Лебедев , Александр Лукашенко , Польша , Великобритания , Чехия
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