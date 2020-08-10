Соперница Лукашенко назвала победителя выборов

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала себя победителем выборов главы государства, несмотря на объявленные Центральным избирательным комитетом (ЦИК) результаты голосования. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее 10 августа ЦИК Белоруссии объявил итоги президентских выборов. Согласно предварительным данным, за Лукашенко проголосовали 80,23 процента избирателей. За Тихановскую — 574 тысячи человек, или 9,90 процента. В ЦИК отметили, что эти результаты уже вряд ли изменятся.

Предвыборная кампания в Белоруссии сопровождалась акциями протеста из-за ареста и недопуска к выборам оппозиционных кандидатов. В Минск в день голосования согнали военную технику на случай протестных демонстраций. После завершения голосования на выборах президента республики в Минске и других городах Белоруссии начались массовые протесты. Правозащитники сообщают об одном погибшем в столице при наезде автозака на несогласных.