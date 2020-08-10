«Лукашенко бежит договариваться с Путиным»

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Биограф Путина предсказал реакцию Запада на победу Лукашенко 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
После победы Александра Лукашенко на президентских выборах страны Запада будут оказывать поддержку белорусской оппозиции. Такую реакцию Евросоюза предсказал немецкий политолог, автор нескольких биографических книг о президенте России Владимире Путине Александр Рар, передает «Интерфакс».

«Многое зависит от того, будут ли расширяться демонстрации в Минске. Конечно, Запад будет реагировать на стороне оппозиции против Лукашенко», — заявил Рар.

По его словам, Лукашенко предвидит подобное развитие событий, поэтому теперь «бежит к России, спешит договариваться с Путиным». Как отметил политолог, в ЕС есть политические круги, которые заинтересованы в ухудшении отношений между Москвой и Минском, однако особого влияния на ситуацию в Белоруссии они не имеют.

«Белоруссию хотят приблизить к Европейскому союзу, хотя денег на это нет. Пример Украины и Молдовы показывает, что для этих стран нет перспектив вхождения в ЕС», — пояснил Рар.

При этом, добавил политолог, саму фигуру Лукашенко на Западе по-прежнему критикуют, в связи с чем белорусский лидер так и останется «невъездным в ЕС».
Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Вечером того же дня по всей стране начались акции протеста. В центре Минска произошли столкновения между протестующими и ОМОНом. Демонстрантов подавляли с помощью слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек. По официальным данным, пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских лиц. Правозащитники сообщают об одном погибшем участнике протестов.
Согласно данным Центризбиркома, Лукашенко набрал 80,23 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская — 9,9 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.
Александр Рар — автор нескольких книг о российском президенте. В 2000 году в Германии вышла его работа «Владимир Путин. "Немец" в Кремле"», а в 2018-м — «2054: код Путина». Журналист также занимался редактированием и подготовкой биографий деятелей советской элиты. По его мнению, биография Путина — это «совершенно другой образец карьеры».
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В мире , Видео , Европа , Политика , СНГ , Александр Рар , Александр Лукашенко , Владимир Путин , ЕС , Интерфакс , Минск
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