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Штаб Тихановской заявил о готовности к долговременным протестам 

Деловая газета «Взгляд» 58 минут назад
Штаб Тихановской готов к долговременным протестам
Фото: Reuters
Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской призвал власти республики к диалогу и заявил о готовности к долговременным протестам.
Также Тихановская заявила, что намерена обжаловать результаты выборов, передает РИА «Новости».
По ее словам, она не рассчитывала на жесткую реакцию властей Белоруссии на протесты и назвала происходившее недопустимым. Она пообещала не покидать Белоруссию и указала, что не видит причин для ее преследования.
Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех — 6,02%. Явка составила 84,23%.
При этом Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии и отказалась признавать победу Лукашенко. Тем временем Лукашенко сделал первое заявление после выборов.
После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем.
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния, которое продолжится в понедельник.
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Комментарии
В мире , Александр Лукашенко , СКР , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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