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Тихановская отказалась признавать результаты ЦИК на выборах в Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Тихановская оценила победу Лукашенко
Фото: РИА Новости
Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не признает официальные данные ЦИК республики, заявила доверенное лицо политика Ольга Ковалькова.
«А вы как думаете? У нас есть та информация, которая поступала вчера из тех участковых комиссий, где действительно посчитали голоса, ничего не фальсифицировали. Светлана победила: от 70%, а на некоторых и до 90% набрала. Как вы думаете, имея эту информацию, можем мы нормально воспринимать то, что ЦИК сегодня говорит? Конечно же, нет», — заявила Ковалькова, передает РИА «Новости».
На аргумент, что у штаба есть данные только по части участков, которые не отражают всей картины, Ковалькова возразила, что «это вся картина, потому что участки расположены по всей Белоруссии».

«Не может быть поддержки Светланы на одном участке 90%, а на втором 3, или 6, или 8%», — добавила она.

По ее словам, о своих дальнейших действиях Тихановская объявит на брифинге в 11.00.
Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех — 6,02%. Явка составила 84,23%. При этом сама Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии.
По данным правозащитников, в ходе выборов президента 8 и 9 августа в Белоруссии были задержаны более 90 человек.
После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем.
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.
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Комментарии 16
В мире , Александр Лукашенко , СКР , Центризбирком России , РИА Новости
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