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МВД Белоруссии опровергло данные о погибшем на протестах в Минске 

Газета.Ru 53 минуты назад
В Белоруссии опровергли данные о погибшем на протестах
Фото: РИА Новости
МВД Белоруссии опровергло сообщение о погибшем во время беспорядков в Минске 9 августа. Об этом сообщает ТАСС.

"Погибших нет", — заявила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

Ранее представитель правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович рассказал, что в ходе протестов в Минске погиб один человек.
9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По предварительным итогам выборов, действующий президент Александр Лукашенко, руководящий страной 26 лет, набрал 80,23% голосов.
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В мире , Происшествия , Ольга Чемоданова , Александр Лукашенко , МВД , Минск
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