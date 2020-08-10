В Белоруссии опровергли данные о погибшем на протестах

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МВД Белоруссии опровергло сообщение о погибшем во время беспорядков в Минске 9 августа. Об этом сообщает ТАСС.

"Погибших нет", — заявила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

Ранее представитель правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович рассказал, что в ходе протестов в Минске погиб один человек.