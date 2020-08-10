В Белоруссии опровергли данные о погибшем на протестах

МВД Белоруссии опровергло сообщение о погибшем во время беспорядков в Минске 9 августа. Об этом сообщает ТАСС.
"Погибших нет", — заявила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
Ранее представитель правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович рассказал, что в ходе протестов в Минске погиб один человек.
9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По предварительным итогам выборов, действующий президент Александр Лукашенко, руководящий страной 26 лет, набрал 80,23% голосов.