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На Украине выявили 1433 новых случая коронавируса за сутки 

RT на русском и ещё 7 2 часа назад
На Украине выявили 1433 новых случая коронавируса за сутки
Фото: © REUTERS/Valentyn Ogirenko
На Украине выявили 1433 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Об этом сообщает «Громадьске» со ссылкой на аппарат Совета нацбезопасности и обороны страны.
Отмечается, что всего в стране выявлено 84 548 случаев COVID-19.
Также уточняется, что за прошедшие 24 часа в стране скончались 19 человек от коронавируса, в результате чего число жертв COVID-19 на Украине достигло 1970.
К настоящему моменту в стране после коронавируса выздоровели 45 686 пациентов.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в ходе селекторного совещания заявлял, что Украина готова ко второй волне коронавирусной инфекции.
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