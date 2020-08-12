На Украине выявили 1433 новых случая коронавируса за сутки 

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На Украине выявили 1433 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Об этом сообщает «Громадьске» со ссылкой на аппарат Совета нацбезопасности и обороны страны.

Отмечается, что всего в стране выявлено 84 548 случаев COVID-19.

Также уточняется, что за прошедшие 24 часа в стране скончались 19 человек от коронавируса, в результате чего число жертв COVID-19 на Украине достигло 1970.

К настоящему моменту в стране после коронавируса выздоровели 45 686 пациентов.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в ходе селекторного совещания заявлял, что Украина готова ко второй волне коронавирусной инфекции.