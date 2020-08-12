Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Установлена личность погибшего участника протеста в Минске 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 14 28 минут назад
Установлена личность погибшего в Минске
Фото: globallookpress.com
Правоохранительные органы Белоруссии установили личность мужчины, погибшего в Минске 10 августа в ходе столкновения со спецназом во время акции протеста против результатов президентских выборов в республике.

«Личность мужчины установлена, им оказался 34-летний минчанин, ранее осужденный за причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть человека, к семи годам лишения свободы. Для установления точной причины смерти мужчины следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, производство которой поручено специалистам ГКСЭ (Государственный комитет судебных экспертиз)», — приводит ТАСС текст заявления официального представителя Управления Следственного комитета по Минску Екатерины Гарлинской со ссылкой на БелТА.

Напомним, участник протеста погиб в Минске в столкновении со спецназом Белоруссии.
Столкновения с ОМОНом начались в центре Минска во воскресенье, после закрытия избирательных участков. К утру понедельника правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.
В понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».
Во вторник вечером протесты в Белоруссии продолжились: в Минске против протестующих бросили внутренние войска, в центре Бреста начались столкновения с ОМОНом. В центр белорусской столицы стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки. Для разгона сторонников оппозиции в спальном районе Минска силовики применили светошумовые гранаты, по протестующим открыли огонь резиновыми пулями.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Минск пообещал доказать иностранное вмешательство в дела Белоруссии Минск пообещал доказать иностранное вмешательство в дела Белоруссии По протестующим в Минске открыли огонь резиновыми пулями По протестующим в Минске открыли огонь резиновыми пулями Стали известны симптомы смертельного вируса из Китая Стали известны симптомы смертельного вируса из Китая
Комментарии 9
В мире , Происшествия , СНГ , СКР , ИТАР-ТАСС , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
Зеленский обратился к белорусам с призывом
Зеленский обратился к белорусам с призывом
Видео
Массовые задержания в Белоруссии попали на видео
00:40
Массовые задержания в Белоруссии попали на видео
Опубликовано видео срочной госпитализации Ефремова из суда
00:55
Опубликовано видео срочной госпитализации Ефремова из суда
Рыбак поймал крупную щуку на Патриарших прудах и попал на видео
00:11
Рыбак поймал крупную щуку на Патриарших прудах и попал на видео
Задержанный ФСБ террорист из Башкирии раскрыл свои планы и попал на видео
01:54
Задержанный ФСБ террорист из Башкирии раскрыл свои планы и попал на видео
Момент попадания гранаты в квартиру в Белоруссии сняли на видео
00:46
Момент попадания гранаты в квартиру в Белоруссии сняли на видео
ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан»
00:48
ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан»
Происшествия Новости Москвы
«Отстань от меня! Он меня душит!»
01:00
«Отстань от меня! Он меня душит!»
Происшествия
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
01:11
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
В мире Происшествия
«Народ заслуживает лучшего»: ЕС пригрозил Беларуси
03:10
«Народ заслуживает лучшего»: ЕС пригрозил Беларуси
В мире Европа
Жена Цепкало обратилась к мировому сообществу
02:14
Жена Цепкало обратилась к мировому сообществу
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение