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Оценены сроки окончания протестов в Белоруссии 

Lenta.ru и ещё 11 1 час назад
Оценены сроки окончания протестов в Белоруссии
Фото: РИА Новости
Подавляющее большинство политологов считают, что протесты в Белоруссии завершатся в ближайшие дни. Об этом сообщает РБК.
Заместитель главного редактора Carnegie.ru Максим Саморуков отмечает, что ресурсы протестующих постепенно иссякают, и митинги идут на спад. Поэтому, по его словам, вероятным сценарием является окончание протестов в ближайшее время. Эксперт также добавил, что оппозиции не удалось расколоть правящую элиту, и власть не намерена обсуждать какие-либо уступки.
При этом Саморуков рассказал, что, скорее всего, серьезной эскалации противостояния между властями и оппозицией не произойдет. Он считает, что большинство задержанных будет отпущено, а длительные сроки рискует получить только несколько несколько десятков активистов.
Белорусский эксперт Алексей Дзермант, в свою очередь, заявил, что вместе со снижением численности протестов растет их радикализация. По его мнению, всплеск протестов придется на 11 и 14 августа. Тем не менее он считает, что радикальная часть протестующих будет успешно обезврежена силовиками.
Ранее парламент Белоруссии оправдал применение силовиками насилия при разгоне протестных акций в Белоруссии. Парламентарии решительно осудили «попытки немногочисленных ангажированных групп расколоть общество и дестабилизировать обстановку в стране». Действия правоохранителей они сочли абсолютно адекватными, подчеркнув, что путь насилия неприемлем для белорусского народа.
Массовые протесты начались в Белоруссии в день выборов президента, 9 августа. Позже они переросли в столкновения с бойцами ОМОН. Протесты были вызваны несогласием с официальными результатами президентских выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал более 80 процентов голосов.
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Комментарии
В мире , СНГ , Александр Лукашенко
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