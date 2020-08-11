Оценены сроки окончания протестов в Белоруссии 

Подавляющее большинство политологов считают, что протесты в Белоруссии завершатся в ближайшие дни. Об этом сообщает РБК.

Заместитель главного редактора Carnegie.ru Максим Саморуков отмечает, что ресурсы протестующих постепенно иссякают, и митинги идут на спад. Поэтому, по его словам, вероятным сценарием является окончание протестов в ближайшее время. Эксперт также добавил, что оппозиции не удалось расколоть правящую элиту, и власть не намерена обсуждать какие-либо уступки.

При этом Саморуков рассказал, что, скорее всего, серьезной эскалации противостояния между властями и оппозицией не произойдет. Он считает, что большинство задержанных будет отпущено, а длительные сроки рискует получить только несколько несколько десятков активистов.

Белорусский эксперт Алексей Дзермант, в свою очередь, заявил, что вместе со снижением численности протестов растет их радикализация. По его мнению, всплеск протестов придется на 11 и 14 августа. Тем не менее он считает, что радикальная часть протестующих будет успешно обезврежена силовиками.

Ранее парламент Белоруссии оправдал применение силовиками насилия при разгоне протестных акций в Белоруссии. Парламентарии решительно осудили «попытки немногочисленных ангажированных групп расколоть общество и дестабилизировать обстановку в стране». Действия правоохранителей они сочли абсолютно адекватными, подчеркнув, что путь насилия неприемлем для белорусского народа.