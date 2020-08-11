Как проходит третий день протестов в Белоруссии 

Светлана Тихановская была вынуждена уехать в Литву . Сообщалось, что ее срочному переезду способствовали белорусские власти. Сегодня лидер оппозиции записала два видеообращения. Первое — с извинениями перед сторонниками. Второе — с призывом признать официальные итоги выборов и прекратить протест. В штабе Тихановской намекают, что видео вероятно было записано под давлением еще до того, как Светлана покинула Белоруссию

— Форма протеста в виде забастовок стала обретать массовый характер. Известно об участии в акциях рабочих с Минского электротехнического завода имени Козлова, Минского маргаринового завода, государственного завода удобрений «Гродно Азот» и Минского тракторного завода. Также из-за забастовки в какой-то момент была ограничена работа столичного метрополитена.

— Четыре российских журналиста, которые были задержаны в ходе первой ночи протестов, покинули Белоруссию. Речь идет о сотрудниках Daily Storm Антоне Старкове и Дмитрие Ласенко, журналистах WarGonzo Семене Пегове и Владиславе Зиздоке.

— Штаб Тихановской выступил с заявлением об осуждении применения насилия во время протестов. «Мы против насилия и просим власти не применять насилие против мирных граждан. Мы предлагаем начать диалог о мирной передаче власти народу без насилия и потрясений», — говорится в их заявлении.

— В мире все громче звучат голоса политиков, осуждающих события в пост-советской республике и действия властей в частности.