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Штаб Тихановской не признал победу Лукашенко 

Павел Тиунов 45 минут назад
Оппозиция не признала результаты выборов в Белоруссии
Фото: Reuters
Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не признал результаты выборов главы государства по версии Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны, сообщает РИА Новости. Оппозиционеры заявили, что во многих регионах жители республики выбрали новым президентом Тихановскую.
Ранее, как сообщал «Рамблер», ЦИК республики огласил предварительные результаты голосования, согласно которым действующего президента Александра Лукашенко поддержали 80,23% граждан, Светлану Тихановскую — 9,9%, Анну Конопацкую — 1,68%, Андрея Дмитриева — 1,04%, Сергея Череченя — 1,13%.
Представители штаба Тихановской выразили свое несогласие с заявление Центризбиркома, намекнув на фальсификацию. В частности, по словам доверенного лица политика Ольги Ковальковой, данные некоторых участковых комиссий говорят о том, что Тихановская победила, заручившись поддержкой 70-90% граждан.

«Это вся картина, потому что участки расположены по всей Белоруссии», — пояснила она.

Ковалькова подчеркнула, что ситуация, когда на одном участке Тихановскую поддерживает 90% проголосовавших, а на другом — всего 3%, невероятна.
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В мире , Андрей Дмитриев , Александр Лукашенко , Центризбирком России , РИА Новости
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