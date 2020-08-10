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Оппозиция не признала объявленные ЦИК Белоруссии результаты выборов 

Lenta.ru 37 минут назад
Оппозиция не признала результаты выборов в Белоруссии
Фото: Reuters
Объединенный штаб оппозиции кандидата в президента Белоруссии Светланы Тихановской не признал объявленные Центральным избирательным комитетом (ЦИК) результаты выборов главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее 10 августа ЦИК объявил о победе на выборах действующего президента Александра Лукашенко. Согласно предварительным итогам выборов, за неги проголосовали 80,23 процента избирателей. За Тихановскую — 574 тысячи человек, или 9,90 процентов. В ЦИК отметили, что эти результаты уже вряд ли изменятся.
Предвыборная кампания в Белоруссии сопровождалась акциями протеста из-за ареста и недопуска к выборам оппозиционных кандидатов. В Минск в день голосования согнали военную технику на случай протестных демонстраций. После завершения голосования на выборах президента республики в Минске и других городах Белоруссии начались массовые протесты. Правозащитники сообщают об одном погибшем в столице при наезде автозака на несогласных.
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В мире , Александр Лукашенко , Центризбирком России
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