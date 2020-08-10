Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Си Цзиньпин первым поздравил Лукашенко с победой на выборах 

Свободная пресса и ещё 5 36 минут назад
Си Цзиньпин первым поздравил Лукашенко с победой на выборах
Фото: РИА Новости
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин стал первым иностранным главой государства, поздравившим Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии.

"От имени правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично выражаю теплые поздравления и наилучшие пожелания. Уверен, что под Вашим руководством Беларусь обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства", — приводит БелТА текст послания.

Ранее глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина объявила, что, согласно предварительным данным, победу на выборах одержал Александр Лукашенко, набрав 80,23%. За занявшую второе место Светлану Тихановскую, согласно официальной информации, проголосовали 9,9% избирателей.
Видео дня. Алексей Панин ищет новую жену
Свободная пресса: последние новости
Самолет Лукашенко вылетел из Минска Самолет Лукашенко вылетел из Минска К протестующим в Белоруссии обратилась Тихановская К протестующим в Белоруссии обратилась Тихановская Зеленский отбирает у Донбасса право голоса Зеленский отбирает у Донбасса право голоса
В мире , Азия , Политика , СНГ , Си Цзиньпин , Александр Лукашенко , Лидия Ермошина , Центризбирком России , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кашпировский обратился к Путину
Кашпировский обратился к Путину
Самолет Лукашенко вылетел из Минска
Самолет Лукашенко вылетел из Минска
Украина продала США старые советские системы ПВО и вооружилась еще…
Украина продала США старые советские системы ПВО и вооружилась еще…
Автомобилисты в Минске перекрыли дорогу военным
Автомобилисты в Минске перекрыли дорогу военным
Видео
Ради продуктов пенсионерка надела трусы вместо маски
00:37
Ради продуктов пенсионерка надела трусы вместо маски
Происшествия Общество
Стащивший из машины продукты медведь попал на видео
00:36
Стащивший из машины продукты медведь попал на видео
Общество В мире
Опубликовано видео стрельбы по митингующим в Минске
00:33
Опубликовано видео стрельбы по митингующим в Минске
Происшествия В мире
Появилось видео предсказаний Билла Гейтса
01:11
Появилось видео предсказаний Билла Гейтса
В мире
Столкновения с полицией в Беларуси попали на видео
00:26
Столкновения с полицией в Беларуси попали на видео
Происшествия
Появилось видео крушения самолета под Калугой
01:02
Появилось видео крушения самолета под Калугой
Происшествия
Эпицентр взрыва в Бейруте попал на видео
00:38
Эпицентр взрыва в Бейруте попал на видео
В мире
В Минск согнали военную технику
00:17
В Минск согнали военную технику
В мире
В Минске начались задержания
В Минске начались задержания
В мире
Сбежавшая лошадь протаранила автомобиль в Казани и попала на видео
00:16
Сбежавшая лошадь протаранила автомобиль в Казани и попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение