Си Цзиньпин первым поздравил Лукашенко с победой на выборах 

"От имени правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично выражаю теплые поздравления и наилучшие пожелания. Уверен, что под Вашим руководством Беларусь обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства", — приводит БелТА текст послания.