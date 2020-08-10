Си Цзиньпин первым поздравил Лукашенко с победой на выборах 

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин стал первым иностранным главой государства, поздравившим Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии.
"От имени правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично выражаю теплые поздравления и наилучшие пожелания. Уверен, что под Вашим руководством Беларусь обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства", — приводит БелТА текст послания.
Ранее глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина объявила, что, согласно предварительным данным, победу на выборах одержал Александр Лукашенко, набрав 80,23%. За занявшую второе место Светлану Тихановскую, согласно официальной информации, проголосовали 9,9% избирателей.