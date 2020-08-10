Си Цзиньпин первым поздравил Лукашенко с победой на выборах

Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин направил президенту Белоруссии Александру Лукашенко поздравительное письмо, в котором поздравил его с победой на выборах главы государства, сообщает агентство БелТа. Журналисты подчеркивают, что китайский политик сделал это первым среди остальных мировых лидеров.
Си Цзинпинь выразил «теплые поздравления» от имени китайского правительства и китайского народа. Он подчеркнул, что под руководством Лукашенко республику с большой долей вероятности ждут блестящие успехи.
«Китай и Беларусь являются "железными братьями" и всепогодными партнерами», — говорится в сообщении китайского лидера.
Председатель КНР также выразил надежду на дальнейшее развитие китайско-белорусских отношений, продвижение стратегического партнерства и открытия новых перспектив взаимовыгодного сотрудничества.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Центральная избирательная комиссии (ЦИК) Белоруссии заявила, что согласно предварительным результатам победу на президентских выборов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко: он набрал 80,23% голосов. Сторонники оппозиционных кандидатов выразили несогласие с озвученной информацией. Накануне по Минску и большим белорусским городам прокатилась волна протестов.