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Китай первым признал победу Лукашенко на выборах 

Павел Тиунов и ещё 6 32 минуты назад
Си Цзиньпин первым поздравил Лукашенко с победой на выборах
Фото: РИА Новости
Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин направил президенту Белоруссии Александру Лукашенко поздравительное письмо, в котором поздравил его с победой на выборах главы государства, сообщает агентство БелТа. Журналисты подчеркивают, что китайский политик сделал это первым среди остальных мировых лидеров.
Си Цзинпинь выразил «теплые поздравления» от имени китайского правительства и китайского народа. Он подчеркнул, что под руководством Лукашенко республику с большой долей вероятности ждут блестящие успехи.

«Китай и Беларусь являются "железными братьями" и всепогодными партнерами», — говорится в сообщении китайского лидера.

Председатель КНР также выразил надежду на дальнейшее развитие китайско-белорусских отношений, продвижение стратегического партнерства и открытия новых перспектив взаимовыгодного сотрудничества.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Центральная избирательная комиссии (ЦИК) Белоруссии заявила, что согласно предварительным результатам победу на президентских выборов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко: он набрал 80,23% голосов. Сторонники оппозиционных кандидатов выразили несогласие с озвученной информацией. Накануне по Минску и большим белорусским городам прокатилась волна протестов.
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В мире , Азия , Политика , СНГ , Си Цзиньпин , Александр Лукашенко , Центризбирком России , Китай
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