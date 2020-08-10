Си Цзиньпин первым поздравил Лукашенко с победой на выборах

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Си Цзинпинь выразил «теплые поздравления» от имени китайского правительства и китайского народа. Он подчеркнул, что под руководством Лукашенко республику с большой долей вероятности ждут блестящие успехи.

«Китай и Беларусь являются "железными братьями" и всепогодными партнерами», — говорится в сообщении китайского лидера.

Председатель КНР также выразил надежду на дальнейшее развитие китайско-белорусских отношений, продвижение стратегического партнерства и открытия новых перспектив взаимовыгодного сотрудничества.