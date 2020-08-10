Россиянам ограничили въезд в Белоруссию

На фоне протестов в Белоруссии появилась информация о прекращении железнодорожного сообщения по ряду направлений.

Как пишет Znak.com со ссылкой на Telegram-канал Nexta. Live, все международные и отдельные внутренние рейсы отменены накануне вечером, 9 августа, «как минимум в Витебске ».

Кроме того, сообщается, что отменены поезда Полоцк — Москва, Санкт-Петербург — Брест, Гомель — Гродно, Мурманск — Минск, Полоцк — Гомель, Витебск — Могилев и Витебск — Брест.

Между тем ЦИК Белоруссии огласила предварительные итоги выборов, согласно которым лидирует президент Александр Лукашенко , получивший 80,23% голосов.

Напомним, вчера в Белоруссии прошло голосование на выборах президента страны. Граждане, не согласные с итогами голосования, вышли на улицы с протестами, начались массовые задержания и столкновения с силовиками. По факту массовых беспорядков и насилия в отношении милиции СК Белоруссии возбудил уголовные дела.