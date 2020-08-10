Зеленский призвал власти Белоруссии к «диалогу» с народом 

Политик и глава украинского государства Владимир Зеленский призвал власти Белоруссии придерживаться в своей работе признанных по всему миру демократических стандартов, чтобы дать гражданам страны исполнение их прав в полном объеме. Также президент считает, что белорусы должны отказаться от насилия.

Зеленский отметил, что легитимность любой власти может возникнуть только в том случае, если общественность доверяет политику.

По его мнению, диалог, каким бы он ни был сложным, поможет дать народу белорусского государства "выход из кризисной ситуации". Президент Украины подчеркнул, что между властями и гражданами должно быть "взаимопонимание", чтобы страна могла сохранить свою независимость.

— Мы призываем наших соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказа от уличного насилия. Призываем к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу, — написал Зеленский в своем Telegram.

Политик также подчеркнул, что Украине "совсем не безразлично", что происходит у их "ближайшего соседа". В связи с этим Зеленский призвал белорусские власти наладить отношения с народом. В ином случае недопонимание, по мнению президента, может привести к "очень горьким последствиям".