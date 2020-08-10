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Зеленский отреагировал на напоминающие Евромайдан протесты в Белоруссии 

Lenta.ru 35 минут назад
Зеленский обратился к белорусам с призывом
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на протесты в Белоруссии, напоминающие Евромайдан. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Facebook.
По его словам, белорусы сейчас переживают нелегкое время, пытаясь определить вектор своего дальнейшего развития. Зеленский отметил, что не все согласны с результатами прошедших выборов в Белоруссии. Любая легитимность, добавил украинский лидер, происходит исключительно от социального доверия.

«Сомнения в таких масштабах — прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту, который растет. То, что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем», — написал он.

В связи с этим украинский президент призвал белорусов к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия, а также к открытому, хоть и сложному, диалогу.
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