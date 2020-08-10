Зеленский обратился к белорусам с призывом

По его словам, белорусы сейчас переживают нелегкое время, пытаясь определить вектор своего дальнейшего развития. Зеленский отметил, что не все согласны с результатами прошедших выборов в Белоруссии. Любая легитимность, добавил украинский лидер, происходит исключительно от социального доверия.

«Сомнения в таких масштабах — прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту, который растет. То, что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем», — написал он.

В связи с этим украинский президент призвал белорусов к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия, а также к открытому, хоть и сложному, диалогу.