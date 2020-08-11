К акциям протестов в Белоруссии могут иметь отношение власти России США и представители Евросоюза завил газете «Взгляд» сотрудник Института философии НАН Беларуси Петр Петровский. Его оппоненты придерживаются мнения, что митинги — стихийные и скоро закончатся.

Комментируя заявление кандидата в президенты Светланы Тихановской о том, что на время подсчета голосов она исключает свое участие в акциях протеста, Петровский задался риторическим вопросом, почему штаб оппозиции «разбежался», при этом накануне выборов «призывая народ на баррикады».

Отвечая сам себе, он подчеркнул, что оппозиционеры опробовали новую технологию сетевого «булинг-майдана». Этот процесс, по его словам, характеризуется травлей властей, силовиков и членов избирательных комиссий, а также «распыленными» насильственными акциями протестов. При этом, отмечает Петровский, в деле оказались замешаны власти иностранных государств.

«По фактам грубого вмешательства в белорусские выборы со стороны России, Евросоюза и США должно быть проведено международное расследование», — заявил эксперт.

Он отметил, что в протестах неожиданно проявились признаки союза между представителями российского топливно-энергетического комплекса, американскими правящими кругами и европейскими чиновниками.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец придерживается диаметрально противоположного мнения. По его словам, митинги имеют стихийный характер, поскольку у них нет централизованного управления. Эксперт уверен, что людей на улицу толкнула сложная экономическая ситуация в стране.

«Эти протесты никто не контролирует. Кушать нечего, зарплаты маленькие, в регионах у людей нет работы. Можно сказать, что народ осуществляет какой-то «выхлоп», — пояснил Болкунец.

По его словам, акции протеста вряд ли «перерастут в серьезное движение» и с большой долей вероятности вскоре будут купированы белорусскими властями, а причастные к ним люди будут задержаны.