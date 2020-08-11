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Кто стоит за организацией массовых беспорядков в Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 29 25 минут назад
Кто стоит за организацией протестов в Белоруссии
Фото: EPA / ТАСС
Уличные волнения в Белоруссии пока не позволяют судить, насколько это кампания спланирована и управляема. По версии президента Лукашенко, беспорядки координируются из-за рубежа. Лидер оппозиции Светлана Тихановская от участия в протестах самоустранилась. Мнения политологов разнятся: одни считают, что протест спонтанный и поэтому децентрализован. Другие — что в Белоруссии обкатывается технология «распыленного Майдана».
В понедельник кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании, заявив, что считает себя победителем воскресного голосования. Представитель ее избирательной кампании Мария Колесникова добавила о том, что штаб пока намерен всю неделю только лишь проводить собственный подсчет голосов.

«Мы до 14 августа точно так же, как ЦИК, проводим подсчет протоколов. Мы будем сверять наши данные с данными ЦИК. Процесс только начинается. Мы будем отстраивать механизмы работы с властью», — цитирует ее ТАСС.

Примечательно, что от призывов выходить на митинги соратница Тихановской пока воздержалась. А сама Тихановская объявила, что не будет участвовать в уличных акциях, чтобы избежать возможных провокаций.

«Почему штаб объединенной оппозиции разбежался накануне выборов, призывая народ на баррикады и не взяв на себя ответственность за эти процессы?», — задает риторический вопрос политолог, сотрудник Института философии НАН Беларуси Петр Петровский.

«Они инспирировали попытку государственного переворота через апробацию новейшей технологии сетевого «булинг-майдана». С одной стороны, это травля представителей власти, силовых структур, участковых комиссий. С другой стороны, «распыленные» насильственные акции протеста, не сосредоточенные в центре городов», — поясняет Петровский газете ВЗГЛЯД.
Белорусский политолог считает, что Минск теперь должен инициировать международное расследование «по фактам грубого вмешательства в белорусские выборы со стороны России, Евросоюза и США». Петровский предполагает, что в протестах проявился неожиданный альянс «между российским топливно-энергетическим комплексом и истеблишментом Демократической партии США, а также их союзниками в Евросоюзе».

«Российские монополисты не хотят создавать единые рынки нефти и газа и боятся жесткой позиции, которую занял по этому вопросу Лукашенко», — заявил белорусский политолог.

Версия властей о координации протестов «извне» отчасти подтверждаются деятельностью, которую развили в эти дни Telegram-каналы. Например, Nexta Live, ведет который белорусский эмигрант, живущий в Варшаве Степан Путило. Именно с него распространяются подрывные советы протестующим, которые совпадают с методичками киевского Майдана:

«Держитесь большими группами!», «Делайте сцепку руками», «Пытайтесь максимально выводить из строя спецтехнику и автозаки!».

В памятке приводятся списки прокси-серверов, помогающих обойти блокировку сайтов. Кроме того, бойцов ОМОНа призывают переходить на сторону протестующих. Там же появились ипризывыко всеобщей забастовке.
Ранее глава государства Александр Лукашенко заявил, что к массовым беспорядкам в республике причастны «люди» с Украины, из Польши, Чехии и России. Даже Интернет в Белоруссии в воскресенье отключили, по словам Батьки, тоже «из-за границы» — с целью «вызвать недовольство у населения», передает РИА Новости.

«Ошибаются те, кто считает, будто эти протесты кем-то управляются, что можно найти зачинщиков и тем самым их быстро подавить. У манифестантов нет никакой поддержки извне. Это абсолютно белорусский национальный протест», — возражает в интервью газете ВЗГЛЯД Анна Красулина, пресс-секретарь Тихановской.

«За этими протестами стоит огромное большинство белорусского народа. Мы надеемся, что внутри нашей власти найдется пара-тройка людей, которые в состоянии это осознать. Осознать, что действующая власть исчерпала себя. Поэтому в их собственных интересах как можно быстрее выйти на контакт и обсудить передачу власти победившей на этих выборах Светлане Тихановской», — добавила Красулина.
Напомним, в понедельник ЦИК Белоруссии сообщил предварительные итоги президентских выборов: действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех — 6,02%. Явка составила рекордные 84,23%. Лидеры Китая и России уже поздравили Лукашенко с переизбранием.
Сразу после закрытия участков в Минске и других городах начались массовые столкновения манифестантов с ОМОНом. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем. Впрочем, МВД опровергло эту информацию — оказалось, что «погибший» оппозиционер жив. Однако в понедельник вечером МВД сообщило о гибели одного из протестующих. В качестве причины смерти называтется взрыв в руке неустановленного взрывного устройства, которое протестующий намеревался бросить в строну правоохранителей.
Всего за первые сутки протестов в 33 городах страны, задержано более 3 тысяч человек.
Эмигрировавший в Москву белорусский политолог Дмитрий Болкунец считает, что влияние из-за рубежа лидеров общественного мнения с помощью «Телеграма» на поведение групп протестующих в центре Минска преувеличено.

«В какой-то мере они влияют на происходящее, но как источники информации. Я бы не рассматривал блогеров как двигатель протеста», — сказал он газете ВЗГЛЯД.

По мнению Болкунца, протесты подогревает экономическая ситуация в республике.

«Эти протесты никто не контролирует, они приобрели спонтанный характер. Кушать нечего, зарплаты маленькие, в регионах у людей нет работы. Можно сказать, что народ осуществляет какой-то «выхлоп». Это стихийное возмущение теми данными, которые обнародовал ЦИК. Но вряд ли все это перерастет в какое-то серьезное упорядоченное движение, потому что его никто особо не готовил. Можно предположить, что правительство в ближайшие дни предпримет попытки купировать протесты, попутно задерживая причастных к ним людей», — предсказывает эксперт.

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В мире , СНГ , Статьи , Дмитрий Болкунец , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Мария Колесникова , Степан Путило , ЕС , Демократическая партия США , МВД , Центризбирком России , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Минск
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