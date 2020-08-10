«Завтра! Завтра!»: протестующие в Белоруссии обещают вернуться 

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Участники протестных акций в столице Белоруссии , расходясь по домам, скандировали «Завтра! Завтра!», сообщает Telegram-канал «NEXTA Live».

Накануне в Минске и других крупных городах республики возникли многочисленные стихийные митинги. Протестующие выразили свое несогласие с промежуточными итогами президентских выборов, подведенными ЦИК , согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. СМИ сообщают, что в столице митингующие выстроили баррикады из мусорных баков, кое-где дело дошло до открытых столкновений с силовиками. В Минск были стянуты внутренние войска.

Только к утру 10 августа по всей Белоруссии «наступило затишье». Участники протестных акций отправились по домам, по дороге скандируя «Завтра! Завтра!».

«Продолжение следует… уже сегодня», — говорится в сообщении Telegram-канала «NEXTA Live».