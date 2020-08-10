«Завтра! Завтра!»: протестующие в Белоруссии обещают вернуться 

Участники протестных акций в столице Белоруссии, расходясь по домам, скандировали «Завтра! Завтра!», сообщает Telegram-канал «NEXTA Live».
Накануне в Минске и других крупных городах республики возникли многочисленные стихийные митинги. Протестующие выразили свое несогласие с промежуточными итогами президентских выборов, подведенными ЦИК, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. СМИ сообщают, что в столице митингующие выстроили баррикады из мусорных баков, кое-где дело дошло до открытых столкновений с силовиками. В Минск были стянуты внутренние войска.
Только к утру 10 августа по всей Белоруссии «наступило затишье». Участники протестных акций отправились по домам, по дороге скандируя «Завтра! Завтра!».
«Продолжение следует… уже сегодня», — говорится в сообщении Telegram-канала «NEXTA Live».
Ранее, как сообщал "Рамблер", заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский сравнил события в Минске с Евромайданом в Киеве в 2014 году. Дипломат подчеркнул, что в настоящий момент в Белоруссии активное меньшинство навязывает свое мнение молчаливому большинству. Сложившимся положением, по его словам, пользуются "западные геоинженеры", при этом попутно разваливая страну.