Варшава не верит в победу Лукашенко на выборах

Варшава не может поверить в победу Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутат сейма (парламента) Польши Роберта Тышкевича.
Согласно последним данным, за Лукашенко отдали голоса 82% избирателей.
По мнению польского парламентария, это самая большая в Белоруссии фальсификация.
"Никто не то что в Польше, а никто в мире не верит в это", — сказал Тышкевич.
Он обратил внимание на то, как Лукашенко мог добиться такого результата.
Тышкевич подчеркнул, что Польша "должна вернуться к роли посла свободной Белоруссии, демократической Белоруссии", в связи с этим Варшава будет вынуждена задавать тон политике Европейского союза в отношении республики.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа, в воскресенье.