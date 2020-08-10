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Варшава не может поверить в победу Лукашенко на выборах в Белоруссии 

Газета.Ru 1 час назад
Варшава не верит в победу Лукашенко на выборах
Фото: Reuters
Варшава не может поверить в победу Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутат сейма (парламента) Польши Роберта Тышкевича.
Согласно последним данным, за Лукашенко отдали голоса 82% избирателей.
По мнению польского парламентария, это самая большая в Белоруссии фальсификация.

"Никто не то что в Польше, а никто в мире не верит в это", — сказал Тышкевич.

Он обратил внимание на то, как Лукашенко мог добиться такого результата.
Тышкевич подчеркнул, что Польша "должна вернуться к роли посла свободной Белоруссии, демократической Белоруссии", в связи с этим Варшава будет вынуждена задавать тон политике Европейского союза в отношении республики.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа, в воскресенье.
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В мире , Европа , СНГ , Александр Лукашенко , ЕС , Варшава
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