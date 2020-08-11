В развитых странах пандемия коронавируса закончится к концу 2021-го года, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс . В остальном мире с COVID-19 будет покончено к концу 2022 года.

Как сообщает РЕН ТВ, Гейтс оценил экономический ущерб, нанесенный пандемией, на триллионы долларов. Предприниматель выразил уверенность в том, что пандемия серьезно отбросила человечество назад.

Миллиардер отметил, что испытания препарата от коронавируса идут полным ходом в Китае и России.

Ранее "СП" писала, что французский врач предупредил, что вторая волна коронавируса будет иной. Помимо этого, учёный подчеркнул, что на сегодняшний день специалистам неясно, как долго могут удерживаться в организме переболевшего антитела, ведь, эта инфекция «преподносит сюрпризы».