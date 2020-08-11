Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Билл Гейтс назвал точную дату, когда закончится пандемия коронавируса 

Свободная пресса и ещё 10 7 часов назад
В развитых странах пандемия коронавируса закончится к концу 2021-го года, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс. В остальном мире с COVID-19 будет покончено к концу 2022 года.
Гейтс раскритиковал тестирование на коронавирус в США
Как сообщает РЕН ТВ, Гейтс оценил экономический ущерб, нанесенный пандемией, на триллионы долларов. Предприниматель выразил уверенность в том, что пандемия серьезно отбросила человечество назад.
Миллиардер отметил, что испытания препарата от коронавируса идут полным ходом в Китае и России.
Ранее "СП" писала, что французский врач предупредил, что вторая волна коронавируса будет иной. Помимо этого, учёный подчеркнул, что на сегодняшний день специалистам неясно, как долго могут удерживаться в организме переболевшего антитела, ведь, эта инфекция «преподносит сюрпризы».
Свободная пресса: последние новости
В Минске протестующие начали сооружать баррикады из мусорных баков В Минске протестующие начали сооружать баррикады из мусорных баков После массовых беспорядков в Белоруссии возбудили уголовные дела После массовых беспорядков в Белоруссии возбудили уголовные дела Самолет Лукашенко вылетел из Минска Самолет Лукашенко вылетел из Минска
В мире , Видео , Билл Гейтс , Microsoft
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
Зеленский обратился к белорусам с призывом
Зеленский обратился к белорусам с призывом
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Кашпировский обратился к Путину
Кашпировский обратился к Путину
Видео
Баррикады протестующих в Минске попали на видео
00:10
Баррикады протестующих в Минске попали на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео массовой драки туристов на пляже
00:08
Опубликовано видео массовой драки туристов на пляже
Происшествия В мире
Армия Китая прибыла в Россию и попала на видео
01:00
Армия Китая прибыла в Россию и попала на видео
Армия
Опубликовано видео ночных полетов экипажей Ил-76
00:54
Опубликовано видео ночных полетов экипажей Ил-76
Армия
Пенсионер напал на лифтёра и попал на видео
01:52
Пенсионер напал на лифтёра и попал на видео
Происшествия
Появилось видео извержения вулкана в Индонезии
01:37
Появилось видео извержения вулкана в Индонезии
Происшествия
Битва экоблогеров под Можайском попала на видео
02:51
Битва экоблогеров под Можайском попала на видео
Общество
Опубликовано видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
00:54
Опубликовано видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
00:12
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
01:24
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение