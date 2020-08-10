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Трамп сбежал с пресс-конференции из-за неудобного вопроса 

ТК «Звезда» и ещё 4 32 минуты назад
Трамп сбежал с пресс-конференции из-за вопроса
Фото: globallookpress.com
Журналистка CBS спросила президента, почему он называет проект заслугой своей администрации, тогда как он был запущен еще в 2014 году.
Президент США Дональд Трамп буквально сбежал с пресс-конференции в штате Нью-Джерси. Один из репортеров затронул очень неудобную для него тему про проект «Выбор ветеранов».
Журналистка CBS спросила президента, почему он называет проект заслугой своей администрации, тогда как он был запущен еще до прихода Трампа к власти, а именно в 2014 году. Судя по кадрам с пресс-конференции, ответа у американского лидера не нашлось, ему также не удалось перевести тему.

«Почему вы все время говорите, что именно вы запустили "Выбор ветеранов"?.. Вы сказали, что запустили "Выбор ветеранов". Он был принят в 2014 году. Это было ложное заявление, сэр», — сказала она.

Вопрос был задан под овации зала, а Трамп попытался указать на другого репортера. После нескольких безуспешных попыток ему пришлось просто поблагодарить присутствующих и уйти с трибуны.
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Комментарии
В мире , США , Дональд Трамп , CBS
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