В миссии наблюдателей СНГ оценили выборы в Белоруссии 

Все новости на карте

Председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев в ходе пресс-конференции в Минске сообщил, что «миссия наблюдателей СНГ не обнаружила фактов, ставящих под сомнение легитимность выборов в Белоруссии ».

Как передаёт ТАСС, Лебедев заявил, что выборы «прошли в соответствии с законодательством, были открытыми, конкурентными и обеспечили волеизъявление граждан».

Также в ЦИК сообщили, что итоговая явка избирателей на выборы президента республики составила 84,05%.