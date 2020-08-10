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В миссии наблюдателей СНГ оценили выборы в Белоруссии 

RT на русском и ещё 5 1 час назад
В миссии наблюдателей СНГ оценили выборы в Белоруссии
Фото: globallookpress.com
Председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев в ходе пресс-конференции в Минске сообщил, что «миссия наблюдателей СНГ не обнаружила фактов, ставящих под сомнение легитимность выборов в Белоруссии».
Как передаёт ТАСС, Лебедев заявил, что выборы «прошли в соответствии с законодательством, были открытыми, конкурентными и обеспечили волеизъявление граждан».
Ранее глава ЦИК Лидия Ермошина сообщила, что действующий белорусский президент Александр Лукашенко, согласно предварительным итогам, набирает на выборах главы государства 80,23% голосов.
Также в ЦИК сообщили, что итоговая явка избирателей на выборы президента республики составила 84,05%.
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В мире , Социология , Сергей Лебедев , Александр Лукашенко , Лидия Ермошина , Центризбирком России , Минск
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