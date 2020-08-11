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Рекордное число американцев отказалось от гражданства США 

Газета.Ru и ещё 5 1 час назад
Американцы массово отказываются от гражданства
Фото: Reuters
Рекордное количество американцев отказалось от гражданства Соединенных Штатов Америки. Об этом свидетельствуют данные за первую половину 2020 года компании Bambridge Accountants, специализирующейся на вопросах налогов экспатов, передает ФАН.
Согласно опубликованным сведениям, за полгода от паспорта США отказались 5816 американцев. По словам одного из владельцев компании Алистера Бэмбриджа, отказываются от гражданства в основном люди, которые решили, что "им все надоело", и переехали жить в другую страну.
Эксперт также допустил, что решение расстаться с американским гражданством связано с политикой президента США Дональда Трампа.

"Многие люди ждут ноябрьских выборов, чтобы посмотреть, что будет дальше. Если Трампа переизберут президентом, мы полагаем, что будет еще одна волна решивших отказаться от своего гражданства", — сказал он.

Стоит отметить, что в прошлом году от американского гражданства отказались 2072 человека.
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Комментарии 2
В мире , США , Дональд Трамп
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