Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Автомобилисты в Минске перекрыли дорогу военным 

Lenta.ru 42 минуты назад
Автомобилисты в Минске перекрыли дорогу военным
Фото: NEXTA Live
Большое количество автомобилистов на своих машинах в Минске перекрыли центральный городской сквер Машерова, встав напротив военных. Об этом сообщает Telegram-канал Znak.com со ссылкой на своего корреспондента.
По его информации, силовики периодически стреляют в машины светошумовыми гранатами. Между военными и протестующими стоят трамваи. Пока что ни одна из сторон ничего не предпринимает, идет тихое противостояние. Автомобилисты пропускают только машины скорой помощи. Люди скандируют: «Позор!» и «Сложи щиты!»
Ранее оппозиционный кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к милиции и армии республики с призывом остановить насилие на улицах городов, где проходят многотысячные акции протеста.
Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента республики, заключительный день которых состоялся 9 августа. Согласно промежуточным данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набирает свыше 81 процента голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — лишь 8 процентов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.
Видео дня. В Метрополисе между охраной и посетителем произошла потасовка
Последние новости
Силовики начали разгон протестующих в Минске Силовики начали разгон протестующих в Минске По всей Белоруссии начались акции протеста По всей Белоруссии начались акции протеста ЦИК обновил данные экзитполов на выборах президента Белоруссии ЦИК обновил данные экзитполов на выборах президента Белоруссии
Комментарии 8
В мире , Александр Лукашенко , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Тушил сигареты об официантов»: Цой устроил пьяный дебош
«Тушил сигареты об официантов»: Цой устроил пьяный дебош
Видео
В Минск согнали военную технику
00:17
В Минск согнали военную технику
В мире
В Минске начались задержания
В Минске начались задержания
В мире
Сбежавшая лошадь протаранила автомобиль в Казани и попала на видео
00:16
Сбежавшая лошадь протаранила автомобиль в Казани и попала на видео
Опубликовано видео поражения Олейника от американца на турнире UFC
00:26
Опубликовано видео поражения Олейника от американца на турнире UFC
Протест в Минске: ОМОН применил светошумовые гранаты
00:42
Протест в Минске: ОМОН применил светошумовые гранаты
В мире Происшествия
В центре Минска начались столкновения
00:42
В центре Минска начались столкновения
В мире Происшествия
Решена судьба задержанных журналистов «Дождя»
00:26
Решена судьба задержанных журналистов «Дождя»
В мире Политика
Пьяный пассажир попытался силой открыть двери автобуса и попал на видео
00:15
Пьяный пассажир попытался силой открыть двери автобуса и попал на видео
Внедорожник въехал в батут с детьми и попал на видео
00:12
Внедорожник въехал в батут с детьми и попал на видео
Прохожие спасли тонущего мальчика из Крюкова канала и попали на видео
05:06
Прохожие спасли тонущего мальчика из Крюкова канала и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение