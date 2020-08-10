США почти исчерпали цели для санкций против РФ 

Против России введено слишком много санкций, из-за чего новых целей для них почти не осталось, признал советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью CBS.

По его словам, ни одна из прежних администраций Белого дома "не была жестче с Россией, чем нынешняя", ведь за период нахождения Трампа в Овальном кабинете США ввели ограничения в отношении сотен российских организаций и физических лиц.

"Нам почти не осталось, против кого вводить санкции в России… Мы чертовски много ввели санкций против России — частных лиц, компаний, правительства. С русскими уже не так много осталось (возможностей для санкций), но мы продолжаем им посылать сигналы", — приводит его слова "Радио Sputnik".

Говоря о вмешательстве в американские выборы, О'Брайен повторил, что США известно о попытках ряда стран повлиять на них. Он отметил, что в случае, если Вашингтон зафиксирует попытки нового вмешательства в избирательный процесс из-за рубежа, то власти примут самые решительные меры, "вне зависимости от того, Китай это, Россия или Иран".