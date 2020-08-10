Жителей Белоруссии через соцсети и мессенджеры призывают выходить на акции протеста в 19.00 10 августа. Об этом пишет газета ВЗГЛЯД.
«Сегодня в 19:00. Минск. Вновь выходим вновь к Стеле, а также в прилегающие районы. Регионы. Выходим в центры своих городов», — говорится в сообщении Telegram-канала NEXTA.
Возможным участникам акций протеста также рекомендовали купить защитную экипировку, взять с собой воду и аптечку и петь песни.
Как сообщал «Рамблер», по данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко одержал победу на выборах с результатом в 80,23 процента голосов. Его главный оппонент Светлана Тихановская результаты выборов не признала, а ее штаб заявил о готовности к длительным акциям протеста.
Ранее в МВД заявили о задержании более трех тысяч протестующих в ходе акций, прошедших в день голосования, 9 августа. Правозащитники рассказали о множестве пострадавших и одном погибшем, при этом его гибель не была подтверждена. В свою очередь президент Александр Лукашенко заявил, что акции протеста в Белоруссии управляются из-за рубежа, и пообещал не дать «разорвать страну».