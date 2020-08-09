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Цепкало обвинил Лукашенко в «силовом захвате» власти 

РИА Новости 20 минут назад
Лукашенко обвинили в «силовом захвате» власти
Фото: РИА Новости
Силовой захват власти со стороны действующего президента Александра Лукашенко происходит сейчас в Белоруссии, заявил экс-кандидат в президенты республики Валерий Цепкало.
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Ранее Цепкало выехал из страны вместе с двумя сыновьями из-за опасений быть задержанным.

"Сейчас происходит силовой захват власти Лукашенко, который не хочет и не готов был проводить нормальные честные выборы, который поснимал с президентской кампании трех основных рейтинговых кандидатов, который отказался дебатировать со Светланой Тихановской, испугавшись, что он не сможет это делать", — сказал Цепкало в интервью телеканалу "Дождь".

Он также подверг сомнения озвученные данные exit poll, заявив, что этим занималась "организация, подотчетная Лукашенко".
По данным первых exit poll, которые объявили в эфире телеканала "Беларусь-24", Лукашенко набирает 79,7% на выборах главы республики, на втором месте Тихановская, у нее 6,8%.
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В мире , Александр Лукашенко
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