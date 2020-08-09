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В Минске начались стычки протестующих с милицией 

РИА Новости 28 минут назад
В Минске начались стычки протестующих с милицией
Фото: РИА Новости
В Минске на площади Победы начались стычки между протестующими и милицией, передает корреспондент РИА Новости.
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В мире , МВД , РИА Новости , ИА Sputnik , Минск
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