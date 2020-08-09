В Минске начались стычки протестующих с милицией 

В Минске на площади Победы начались стычки между протестующими и милицией, передает корреспондент РИА Новости.
Сотрудники правоохранительных органов применяют светошумовые гранаты. Оппозиция зажигает файеры и бросает их в сторону силовиков.
Минск сейчас. ОМОН начал применять светошумовые гранаты. На улице — до 5 тысяч человек. Видео: @vottaktv / https://t.co/G154dyBYSe pic.twitter.com/IHpFAd6fmu— Вот Так TV (@vottak_tv) August 9, 2020
Ранее агентство Sputnik Беларусь сообщило, что среди митингующих есть раненые, они в крови.