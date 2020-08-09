Протест в Минске: ОМОН применил светошумовые гранаты

Минск гудит, в городе собираются группы недовольных официальными результатами выборов. Столкновения в Минске.



По сообщениям СМИ, милиция применила светошумовые гранаты, а среди протестующих есть раненые. pic.twitter.com/CsTf50Zzt5— Игорь Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) August 9, 2020