Протест в Минске: ОМОН применил светошумовые гранаты

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Милиция применила светошумовые гранаты на акции протеста в Минске 

РИА Новости 41 минуту назад
Милиция применила светошумовые гранаты в центре Минска, передает Sputnik Беларусь. Среди протестующих есть раненые, они в крови.
Пострадавшим оказывают помощь.
По результатам экзит-поллов на выборах президента Белоруссии лидирует Александр Лукашенко, который набирает 79,7 процента голосов. Также, как сообщили в Центризбиркоме, действующий глава государства побеждает по предварительным результатам подсчета голосов на закрытых участках.
В некоторых городах белорусы стали выходить на протестные акции. Задержания уже начались в Минске, Витебске и Бресте.
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В мире , Видео , Происшествия , Александр Лукашенко , ИА Sputnik , Минск
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