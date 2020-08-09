Протест в Минске: ОМОН применил светошумовые гранаты

Милиция применила светошумовые гранаты в центре Минска, передает Sputnik Беларусь. Среди протестующих есть раненые, они в крови.
Пострадавшим оказывают помощь.
Минск гудит, в городе собираются группы недовольных официальными результатами выборов. Столкновения в Минске.
По сообщениям СМИ, милиция применила светошумовые гранаты, а среди протестующих есть раненые. pic.twitter.com/CsTf50Zzt5— Игорь Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) August 9, 2020
По результатам экзит-поллов на выборах президента Белоруссии лидирует Александр Лукашенко, который набирает 79,7 процента голосов. Также, как сообщили в Центризбиркоме, действующий глава государства побеждает по предварительным результатам подсчета голосов на закрытых участках.
В некоторых городах белорусы стали выходить на протестные акции. Задержания уже начались в Минске, Витебске и Бресте.