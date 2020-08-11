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В Бейруте возобновились акции протеста 

RT на русском и ещё 43 1 час назад
В Бейруте возобновились акции протеста
Фото: Reuters
В Бейруте возобновились антиправительственные акции протеста, участники которых требуют отставки президента Ливана Мишеля Ауна.
Об этом информирует телеканал Al-Arabiya.
По его данным, участники акции протеста собрались возле разрушенного в результате взрыва порта в ливанской столице.
Они выкрикивают ряд лозунгов об отставке президента и роспуске парламента.
Также протестующие требуют привлечь к ответственности виновных во взрыве в порту Бейрута.
Ранее президент Ливана принял отставку правительства в полном составе. При этом он поручил министрам выполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.
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В мире , Бейрут
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