В Бейруте возобновились акции протеста 

Все новости на карте

Бейруте возобновились антиправительственные акции протеста, участники которых требуют отставки президента Ливана Мишеля Ауна.

Об этом информирует телеканал Al-Arabiya.

По его данным, участники акции протеста собрались возле разрушенного в результате взрыва порта в ливанской столице.

Они выкрикивают ряд лозунгов об отставке президента и роспуске парламента.

Также протестующие требуют привлечь к ответственности виновных во взрыве в порту Бейрута.

Ранее президент Ливана принял отставку правительства в полном составе. При этом он поручил министрам выполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.