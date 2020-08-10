На Китай обрушилась новая напасть

Тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий были уничтожены в Китае в результате сильнейшего наводнения.

Согласно данным Министерства по чрезвычайным ситуациям КНР, экономический ущерб от разгула стихии составил $21 млрд, в целом из-за наводнения пострадало 55 млн человек.

Как уточняет CNN, напряжённые отношения между КНР и большей частью стран Запада, а также пандемия COVID-19 могут затруднить импорт продуктов питания в страну.

Если дожди не прекратятся к концу августа, рост сельского хозяйства может упасть почти на процентный пункт с июля по сентябрь, что эквивалентно $1,7 млрд, следует из данных аналитиков Nomura. В то же время в китайской брокерской фирме Shenwan Hongyuan подсчитали, что КНР может потерять 11,2 млн тонн продовольствия по сравнению с 2019 годом.

На территории страны уже отмечается рост цен на кукурузу и сою. Пекин старается стабилизировать цены и увеличить предложение за счёт использования стратегических запасов.

Пандемия COVID-19 обрушила ВВП Китая в первом квартале сразу на 6,8%. Тем не менее во втором квартале стало наблюдаться восстановление — экономика страны увеличилась на 3,2%.

Ранее NEWS.ru писал, что в нескольких китайских районах появился новый смертельный вирус, который называется SFTS. За первую половину текущего года выявлено более 60 инфицированных, из них семь скончались.

У больных наблюдается повышенная температура, кашель, а также снижение уровня лейкоцитов в крови и образование тромбоцитов.