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Экономика Китая пострадала из-за сильного наводнения 

News.ru и ещё 13 40 минут назад
На Китай обрушилась новая напасть
Фото: globallookpress.com
Тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий были уничтожены в Китае в результате сильнейшего наводнения.
Согласно данным Министерства по чрезвычайным ситуациям КНР, экономический ущерб от разгула стихии составил $21 млрд, в целом из-за наводнения пострадало 55 млн человек.
Как уточняет CNN, напряжённые отношения между КНР и большей частью стран Запада, а также пандемия COVID-19 могут затруднить импорт продуктов питания в страну.
Если дожди не прекратятся к концу августа, рост сельского хозяйства может упасть почти на процентный пункт с июля по сентябрь, что эквивалентно $1,7 млрд, следует из данных аналитиков Nomura. В то же время в китайской брокерской фирме Shenwan Hongyuan подсчитали, что КНР может потерять 11,2 млн тонн продовольствия по сравнению с 2019 годом.
На территории страны уже отмечается рост цен на кукурузу и сою. Пекин старается стабилизировать цены и увеличить предложение за счёт использования стратегических запасов.
Пандемия COVID-19 обрушила ВВП Китая в первом квартале сразу на 6,8%. Тем не менее во втором квартале стало наблюдаться восстановление — экономика страны увеличилась на 3,2%.
Ранее NEWS.ru писал, что в нескольких китайских районах появился новый смертельный вирус, который называется SFTS. За первую половину текущего года выявлено более 60 инфицированных, из них семь скончались.
У больных наблюдается повышенная температура, кашель, а также снижение уровня лейкоцитов в крови и образование тромбоцитов.
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В мире , CNN , Китай
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