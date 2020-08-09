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В центре Витебска начались задержания 

РИА Новости 38 минут назад
В центре Витебска начались задержания
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов начали задерживать людей на площади Ленина в центре Витебска, передает Sputnik Беларусь.
Отмечается, что их "пакуют" в автозаки и увозят.

"При этом протестных мероприятий в областном центре пока нет", — говорится в сообщении агентства.

По данным Sputnik, въезды в близлежащие дворы у площади заблокировали сотрудники ГАИ. Милиционеры призывают горожан не скапливаться.
По результатам экзит-поллов на выборах президента Белоруссии лидирует Александр Лукашенко, который набирает 79,7 процента голосов. Светлану Тихановскую, как показали опросы, поддержали 6,8 процента избирателей.
Также, как сообщили в Центризбиркоме, действующий глава государства лидирует по результатам подсчета голосов на закрытых участках в пяти регионах.
Глава ЦИК Лидия Ермошина призвала проигравших кандидатов признать поражение и поздравить победителя.
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В мире , Происшествия , Александр Лукашенко , Лидия Ермошина , ГИБДД , МВД , Центризбирком России , ИА Sputnik , Витебск
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