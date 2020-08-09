В центре Витебска начались задержания 

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Отмечается, что их "пакуют" в автозаки и увозят.

"При этом протестных мероприятий в областном центре пока нет", — говорится в сообщении агентства.

По данным Sputnik, въезды в близлежащие дворы у площади заблокировали сотрудники ГАИ . Милиционеры призывают горожан не скапливаться.

По результатам экзит-поллов на выборах президента Белоруссии лидирует Александр Лукашенко , который набирает 79,7 процента голосов. Светлану Тихановскую, как показали опросы, поддержали 6,8 процента избирателей.

Также, как сообщили в Центризбиркоме, действующий глава государства лидирует по результатам подсчета голосов на закрытых участках в пяти регионах.