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В Белоруссии автомобиль въехал в толпу ОМОНа 

Lenta.ru и ещё 19 40 минут назад
В Белоруссии автомобиль въехал в толпу ОМОНа
Фото: Reuters
На одной из улиц Белоруссии автомобиль въехал в толпу бойцов ОМОН. Соответствующее видео разметил Telegram-канал NEXTA Live.
На кадрах видно, что силовики перекрыли дорогу в городе. Один из автомобилистов, не снижая скорости, въехал в толпу бойцов. Они пытались остановить водителя, однако безуспешно. Некоторые из силовиков бросали под колеса машины светошумовые гранаты, кто-то пытался укрыться от автомобиля щитом.
Ранее сообщалось, что в Минске водитель сбил сотрудника ОМОН. Он наехал на бойца, а затем скрылся в неизвестном направлении. Сотрудник спецподразделения затем быстро поднялся на ноги.
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