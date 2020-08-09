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Самолет Лукашенко вылетел из Минска 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Самолет Лукашенко вылетел из Минска
Фото: РИА Новости
Самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко вылетел из Минска. Об этом свидетельствуют данные сайта PlaneFinder.
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Точкой прибытия президентского борта EW-301PJ обозначена Турция.
О готовности самолета Лукашенко к вылету из Минска ранее сообщил Telegram-канала NEXTA. По его данным, весь экипаж лайнера мобилизован, пилоты ночевали в аэропорту. При этом возле аэропорта в Минске саперы проверили все прилегающие путепроводы. Уточняется, что обычно это происходит перед тем, как президент Белоруссии вылетает куда-нибудь.
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В мире , Александр Лукашенко , Минск
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