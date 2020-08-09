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«Бейтесь насмерть». Японские читатели поспорили из-за Курил 

РИА Новости 10 минут назад
«Бейтесь насмерть». Японцы поспорили из-за Курил
Фото: РИА Новости
Читатели сайта Yahoo News Japan развернули активную дискуссию из-за принадлежности Курил.
Поводом стала новость о планах администрации префектуры Хоккайдо организовать "воздушные поминальные туры" для родственников бывших жителей "северных территорий" (так в Японии называют Итуруп, Кунашир, Шикотан у группу необитаемых островов). Такое решение было принято после ограничений, введенных из-за коронавируса. Власти будут отправлять чартерные рейсы вдоль акватории ближайших к Японии островов Кунашир и Хабомаи по маршруту полуостров Немуро — полуостров Сирэтоко и обратно.
Одни читатели посетовали, что Курилы никогда не станут японскими.

"Ясно, как белый день, что эти острова к нам никогда не вернутся", — написал комментатор с ником abc1126.


Подобное мнение выразил посетитель сайта с ником nag.


"Возврат нам "северных территорий" уже невозможен. Так думают почти все", — отметил он.


Некоторые читатели, в свою очередь, призвали сделать все для вхождения островов в состав Японии.


"Все 713 действующих депутатов обеих палат японского парламента! Бейтесь насмерть за возврат нам "северных территорий", — написал wxn.


В ответ на это пользователь с ником tqk возразил: "Посмотрите на наших депутатов. Кто-то из них готов воевать за "северные территории"? Думаю, что нет. И острова мы не вернем".

Другие же комментаторы утверждают, что Токио не может получить Курилы из-за властей страны.
Так, читатель сайта cho назвал политику премьер-министра Синдзо Абэ по этому вопросу "полным провалом".

"Никаких результатов!", — считает он.


Пользователь с ником h76 также утверждает, что нужно требовать от властей действий.


"Я тоже хочу возврата "северных территорий". Но чем просто кричать "Верните нам острова!", лучше кричать нашему правительству "Добейтесь, чтобы нам вернули острова!", — пишет h76.


"Отступать нельзя ни на шаг", — поддержал его rbn.

Нашлись и те, которые призвали обратить внимание на внутренние проблемы. В частности, пользователь tadami утверждает, что в скором времени Хоккайдо может быть "оккупирован китайцами".

Курильский вопрос

Москва и Токио много десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности Южных Курильских островов: после окончания противостояния весь архипелаг вошел в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов, которые в Японии называют "северными территориями".
Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
В 2018 году Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились ускорить переговорный процесс по заключению мирного договора между двумя странами.
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Комментарии
В мире , Синдзо Абэ , Владимир Путин , Yahoo , Япония
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