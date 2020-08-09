«Бейтесь насмерть». Японцы поспорили из-за Курил

"Ясно, как белый день, что эти острова к нам никогда не вернутся", — написал комментатор с ником abc1126.

Подобное мнение выразил посетитель сайта с ником nag.

"Возврат нам "северных территорий" уже невозможен. Так думают почти все", — отметил он.

Некоторые читатели, в свою очередь, призвали сделать все для вхождения островов в состав Японии.

"Все 713 действующих депутатов обеих палат японского парламента! Бейтесь насмерть за возврат нам "северных территорий", — написал wxn.

В ответ на это пользователь с ником tqk возразил: "Посмотрите на наших депутатов. Кто-то из них готов воевать за "северные территории"? Думаю, что нет. И острова мы не вернем".