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Зеленский понял, что сел в лужу перед Лукашенко? 

Аргументы Недели 1 час назад
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
Фото: argumenti.ru
Президент Украины боится звонить белорусскому коллеге. По крайней мере, заявлений на этот счет еще не было.
Последний раз об их разговоре заявлялось 7 августа. Зеленский пытался выторговать у Лукашенко экстрадицию задержанной группы. А потом выяснилось, что появление этой группы в белорусском санатории стало провокацией СБУ.
Путин уже позвонил. Александр Лукашенко сообщил, что после разговора он получил от Президента России письмо. В нем была изложена фактура по задержанной группе. Сейчас белорусский следком рассматривает изложенные факты.
О разговоре с Зеленским пока ничего не известно. Когда провокация СБУ вскрылась, пресс-служба президента Украины опубликовала очень странное заявление.

«Украина никогда не позволит себе любое вмешательство в выборы в других странах», — начался официальный текст администрации Зеленского. В этом явно читалась попытка подготовить почву для телефонного разговора президента Украины с белорусским лидером. Завершение фразы оказалось похожим на юмореску: «в частности в Соединенных Штатах Америки».

Наверное, он пытался отшутиться. Но это выглядит настолько неуместно, что больше кажется оскорблением. Какое вмешательство Украины в выборы Соединенных Штатов? Пару лет назад назад Украина, действительно, фигурировала в одном из докладов американской разведки. Там говорилось, что некоторые информационные вбросы осуществлялись с украинских IP. Но даже в том докладе не утверждалось, что именно Украина пыталась вмешаться в выборные процессы.
Уже вскрылись обстоятельства реального появления группы на территории Белоруссии. Александр Лукашенко сам заявил, что информация была получена от украинских спецслужб. Пресс-служба написала этот опус про то, что Украина «не позволит вмешательство». Сотрудники администрации президента Украины думают, что президент Белоруссии идиот? Они думают, что у Александра Лукашенко память, как у аквариумной рыбки, и он не помнит, кто предоставил белорусским властям информацию, которая едва не рассорила Минск и Москву?
Так или иначе, но выдержать разговор с Лукашенко украинскому лидеру придется. Сегодня в Белоруссии президентские выборы. На них победит Александр Лукашенко. Победит не потому, что у него административный ресурс, а потому что белорусы его любят. Потому и называют батькой.
Даже на рынках белорусы не критикуют своего батьку. Они его, скорее, ругают. Ругают, как близкого человека. Они могут ругать Лукашенко трехэтажным матом. Но когда приходят выборы, отдают голоса именно за него. Потому что никого, кроме него, на посту президента Белоруссии не видят.
Завтра Лукашенко победит. Зеленскому придется ему звонить, чтобы поздравить с победой. И теперь главная интрига: позвонит или не позвонит. За последнее время Киев дважды сел в лужу перед Александром Лукашенко. В первый раз — с провокацией. Во второй — с официальным текстом про то, что Украина «не позволит вмешательство в выборы… Соединенных Штатов».
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В мире , Александр Лукашенко , СБУ
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