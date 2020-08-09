Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минске задержали троих сотрудников телеканала «Дождь» 

RTVI и ещё 7 17 минут назад
В Минске задержали российских журналистов
Фото: кадр из видео NEXTA Live / Telegram
Троих сотрудников телеканала «Дождь» задержали 9 августа в Минске. Об этом сообщает телеграм-канал Nexta Live.
Речь идет, по данным телеканала, о корреспондентах Владимире Роменском и Василии Полонском, а также операторе Николае Антипове. Неизвестные в масках повалили их на асфальт на улице Интернациональной.
Как пишут в телеграм-канале Nexta Live, милиция видела момент задержания, но никак не отреагировала. Журналистов увезли в неизвестном направлении. Причина задержания неизвестна.
По словам соратницы кандидата в президенты Светланы Тихановской Марии Колесниковой, сотрудников «Дождя» задержали после разговора с ней.
Главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко подтвердил задержание журналистов. Он добавил, что никаких данных об этом у него пока нет.
Видео дня. В Метрополисе между охраной и посетителем произошла потасовка
RTVI: последние новости
Зеленский попросил Лукашенко передать Украине «наемников» ЧВК Вагнера Зеленский попросил Лукашенко передать Украине «наемников» ЧВК Вагнера Саудовского крон-принца обвинили в отправке наемных убийц в Канаду Саудовского крон-принца обвинили в отправке наемных убийц в Канаду Reuters: хакеры из России взломали почту экс-министра торговли Британии Reuters: хакеры из России взломали почту экс-министра торговли Британии
В мире , Криминал , СНГ , Николай Антипов , Василий Полонский , Владимир Роменский , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Температура, рвота и смерть: новый вирус охватил Китай
Температура, рвота и смерть: новый вирус охватил Китай
Помощник президента Абхазии объяснил инцидент на границе с Россией
Помощник президента Абхазии объяснил инцидент на границе с Россией
«О боже, что за бабка!»: фото Собчак взорвало Сеть
«О боже, что за бабка!»: фото Собчак взорвало Сеть
Познер оценил шансы Лукашенко на победу
Познер оценил шансы Лукашенко на победу
Видео
Сбежавшая лошадь протаранила автомобиль в Казани и попала на видео
00:16
Сбежавшая лошадь протаранила автомобиль в Казани и попала на видео
Опубликовано видео поражения Олейника от американца на турнире UFC
00:26
Опубликовано видео поражения Олейника от американца на турнире UFC
Пьяный пассажир попытался силой открыть двери автобуса и попал на видео
00:15
Пьяный пассажир попытался силой открыть двери автобуса и попал на видео
Внедорожник въехал в батут с детьми и попал на видео
00:12
Внедорожник въехал в батут с детьми и попал на видео
Прохожие спасли тонущего мальчика из Крюкова канала и попали на видео
05:06
Прохожие спасли тонущего мальчика из Крюкова канала и попали на видео
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
00:25
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
00:11
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
Лукашенко договорился с Путиным по «боевикам РФ»
03:09
Лукашенко договорился с Путиным по «боевикам РФ»
Политика В мире
ЦИК Белоруссии сделал заявление по выборам в стране
04:35
ЦИК Белоруссии сделал заявление по выборам в стране
В мире Политика
Удар тележкой: появилось видео драки в Москве
00:39
Удар тележкой: появилось видео драки в Москве
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение