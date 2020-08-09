В Минске задержали российских журналистов

Троих сотрудников телеканала «Дождь» задержали 9 августа в Минске. Об этом сообщает телеграм-канал Nexta Live.
Речь идет, по данным телеканала, о корреспондентах Владимире Роменском и Василии Полонском, а также операторе Николае Антипове. Неизвестные в масках повалили их на асфальт на улице Интернациональной.
Как пишут в телеграм-канале Nexta Live, милиция видела момент задержания, но никак не отреагировала. Журналистов увезли в неизвестном направлении. Причина задержания неизвестна.
По словам соратницы кандидата в президенты Светланы Тихановской Марии Колесниковой, сотрудников «Дождя» задержали после разговора с ней.
Главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко подтвердил задержание журналистов. Он добавил, что никаких данных об этом у него пока нет.