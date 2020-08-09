В Минске задержали российских журналистов

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Троих сотрудников телеканала «Дождь» задержали 9 августа в Минске . Об этом сообщает телеграм-канал Nexta Live.

Как пишут в телеграм-канале Nexta Live, милиция видела момент задержания, но никак не отреагировала. Журналистов увезли в неизвестном направлении. Причина задержания неизвестна.

По словам соратницы кандидата в президенты Светланы Тихановской Марии Колесниковой, сотрудников «Дождя» задержали после разговора с ней.

Главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко подтвердил задержание журналистов. Он добавил, что никаких данных об этом у него пока нет.